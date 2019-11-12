В США на турнире по MMA пройдёт бой 12-летних девочек

В американском городе Спокане, который находится в штате Вашингтон, в рамках турнира по смешанным единобоствам Conquest of the Cage состоится поединок 12-летних девочек Дарины Глассбёрн и Лолы Пападатос. Организатором боя стал Рик Литтл, тренер бойцов Майкла Кьезы и Хулианны Пеньи, выступающих в UFC.
Литтл объяснил, почему решил организовать такой поединок.
«Это может показаться противоречивым для многих, но это не так уж плохо. Если б вы видели, как эти два маленьких монстра тренируются, вы бы поняли, что им нужно соревноваться.
Лола Пападатос прибудет из Бельгии, чтобы сразиться с Дариной Глассбёрн из Вашингтона», — написал Литтл в «Фейсбуке» и прикрепил к посту изображение афиши поединка.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «фейсбуке» Литтла.
- 12 ноября 2019
-
14:47
-
13:44
-
12:48
-
11:45
-
10:46
-
10:31
-
09:42
-
09:13
- 11 ноября 2019
-
23:48
-
22:52
-
21:47
-
20:52
-
19:32
-
18:49
-
17:57
-
16:19
-
15:13
-
14:00
-
13:20
-
12:23
-
11:48
-
11:01
-
10:40
-
09:58
-
09:36
-
09:23
-
00:36
- 10 ноября 2019
-
23:59
-
23:38
-
22:52
-
22:01
-
19:40
-
18:48
-
17:43
-
16:40