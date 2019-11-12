В США на турнире по MMA пройдёт бой 12-летних девочек

В американском городе Спокане, который находится в штате Вашингтон, в рамках турнира по смешанным единобоствам Conquest of the Cage состоится поединок 12-летних девочек Дарины Глассбёрн и Лолы Пападатос. Организатором боя стал Рик Литтл, тренер бойцов Майкла Кьезы и Хулианны Пеньи, выступающих в UFC.

Литтл объяснил, почему решил организовать такой поединок.

«Это может показаться противоречивым для многих, но это не так уж плохо. Если б вы видели, как эти два маленьких монстра тренируются, вы бы поняли, что им нужно соревноваться.

Лола Пападатос прибудет из Бельгии, чтобы сразиться с Дариной Глассбёрн из Вашингтона», — написал Литтл в «Фейсбуке» и прикрепил к посту изображение афиши поединка.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «фейсбуке» Литтла.

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