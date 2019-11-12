Нганну: очевидно, что Волков избегает меня

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну считает, что российский боец Александр Волков избегает встречи с ним.

«Волков дважды отказался встретиться со мной. Первый раз это случилось в июле 2017 года, а затем в августе 2018-го. Он, очевидно, избегает меня. Что касается выступления Александра в бою с Харди, то это был хороший бой. Конечно, у Харди недостаточно опыта, но он большой парень, который может жёстко ударить. Как бы то ни было, Волков хорошо провёл поединок. Он дрался умно, он всегда дерётся умно.

Что касается моих перспектив, то я чувствую себя гейткипером. Кажется, в UFC ясно дали понять, что, если кто-то хочет получить титульный бой, тот должен победить меня. Но когда же мне дадут бой за пояс?» — приводит слова Нганну MMAJunkie.