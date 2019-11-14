Кокляев показал человека, который его мотивирует

Российский стронгмен Михаил Кокляев опубликовал в «Инстаграме» фото с пауэрлифтером Иваном Подрезом, которому удалось сбросить вес со 190 до 125 кг. По словам Кокляева, Подрез — один из тех, кто мотивирует его.
«Мало кто знает, потому как мало кто спрашивал, но один из моих мотиваторов — это Ваня Подрез. Покуражился Ваня в трояке (пауэрлифтинге), куражнулся в тяге, с собственным весом 190 кг погулял да скинул до 125.
Жмёт лёжа, качается, мотивирует людей, ведёт реалити-шоу, воспитывает сына Ваню, любит жену Аллу, уважает старших, весел, жизнерадостен, могуч, богатырь», — подписал фотографию Кокляев.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.
29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» Кокляев сразится с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Поединок пройдёт по правилам бокса.
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