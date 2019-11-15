В команде Ковалёва возмущены, что Сергею советуют завершить карьеру

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Кэти Дува поделилась мыслями о будущем своего клиента. По её словам, россиянин не будет завершать карьеру после досрочного поражения от Сауля Альвареса.

«Конечно, он был разочарован, ведь он был близок к победе. Но он дрался отличным соперником. Ковалёв допустил ошибку! и Канело заставил его заплатить за это. Именно так это и работает.

Будет ли Ковалёв продолжать? В конце концов решение принимать ему, но в ринге он сказал мне, что не собирается заканчивать. Не думаю, что с тех пор что-то поменялось. Что касается разговоров о том, что ему пора на покой, то людям нужно просто перевести дыхание. Да, у него четыре поражения, но три из них он потерпел от лидеров Pound-for-Pound. Так что его неудачи не говорят о том, что он больше не может боксировать, это просто безумие.

По сути, люди отреагировали эмоционально и не задумывались, что же произошло. Ковалёв дошёл до 11-го раунда и многие думали, что он выигрывает бой. Как после этого можно говорить, что ему пора на пенсию? В этом просто нет смысл», — приводит слова функционера Bad Left Hook.