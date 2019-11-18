Отец Хабиба рассказал, что в поведении москвичей раздражает его больше всего

Абдуламанап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что ему не нравится в поведении жителей Москвы.

«Несмотря на мучения в пробках, я езжу на машине. А некоторые вещи в Москве меня просто «убивают». Захожу в метро, а там сидят молодые люди в наушниках, пока женщины и старики стоят.

Ещё в столице соседи могут жить в одном подъезде 20 лет и не зайти друг к другу домой. У нас же такого просто не может быть, в горах все всегда откликаются на просьбы о помощи», — цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».

В качестве тренера Нурмагомедов-старший подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, включая сына Хабиба, на счету которого 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.