Отец Хабиба рассказал, что в поведении москвичей раздражает его больше всего
Абдуламанап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что ему не нравится в поведении жителей Москвы.
«Несмотря на мучения в пробках, я езжу на машине. А некоторые вещи в Москве меня просто «убивают». Захожу в метро, а там сидят молодые люди в наушниках, пока женщины и старики стоят.
Ещё в столице соседи могут жить в одном подъезде 20 лет и не зайти друг к другу домой. У нас же такого просто не может быть, в горах все всегда откликаются на просьбы о помощи», — цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».
В качестве тренера Нурмагомедов-старший подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, включая сына Хабиба, на счету которого 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Отец Хабиба опроверг слухи о скором завершении карьеры сына
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