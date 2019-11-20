Валуев прокомментирует бой Емельяненко — Кокляев на «РЕН ТВ»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментирует поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.

«Будет шоу, к нему приковано внимание, интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности это мероприятие будет в топе спортивных событий России», — приводит слова Валуева «РЕН ТВ».

В паре с Валуевым отработает спортивный ведущий Александр Садоков. Они прокомментируют сразу три основных боя турнира, которые будут показаны в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ»: в главном поединке сразятся Емельяненко и Кокляев, в соглавном бое в супертяжёлом весе встретятся Максим Новосёлов и Алексей Гончаров, а за звание чемпиона WBA Asia South сразятся Эдгар Гукасян и танзаниец Кулва Бушири.

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