Валуев прокомментирует бой Емельяненко — Кокляев на «РЕН ТВ»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментирует поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября и пройдёт по правилам бокса.
«Будет шоу, к нему приковано внимание, интерес к этому бою большой. С точки зрения зрелищности это мероприятие будет в топе спортивных событий России», — приводит слова Валуева «РЕН ТВ».
В паре с Валуевым отработает спортивный ведущий Александр Садоков. Они прокомментируют сразу три основных боя турнира, которые будут показаны в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ»: в главном поединке сразятся Емельяненко и Кокляев, в соглавном бое в супертяжёлом весе встретятся Максим Новосёлов и Алексей Гончаров, а за звание чемпиона WBA Asia South сразятся Эдгар Гукасян и танзаниец Кулва Бушири.
- 20 ноября 2019
-
12:41
-
11:55
-
10:57
-
10:07
-
09:27
-
00:34
-
00:21
-
00:13
- 19 ноября 2019
-
23:34
-
22:59
-
21:57
-
20:49
-
19:43
-
19:19
-
18:16
-
17:48
-
16:05
-
15:58
-
15:08
-
14:19
-
13:32
-
12:04
-
11:33
-
11:05
-
10:00
-
09:27
-
04:06
-
00:38
- 18 ноября 2019
-
23:59
-
22:55
-
21:48
-
20:57
-
19:00
-
18:22
-
17:27