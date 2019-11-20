Минеев объяснил, почему Кокляев проиграет Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, почему, по его мнению, стронгмен Михаил Кокляев потерпит поражение в поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко. Бой Кокляева и Емельяненко пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября. Спортсмены сразятся по правилам бокса.
Минеева спросили, каковы шансы Кокляева на победу.
«Шансов нет. Это хороший парень, можно болеть за него. Но опыт и практика… Куда с Сашей Емельяненко драться? Это серьёзный парень, который всё знает. Я считаю, что Кокляев сразу такой серьёзный уровень не потянет», — приводит слова Минеева «Р-Спорт».
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.
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