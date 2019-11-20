«Это не я, это ты». Макгрегор сфотографировался в непривычном для себя образе

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он изображён в непривычном для себя образе: в очках и в свитере.

«Это не я, это ты», — подписал фотографию ирландец.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в официальном «инстаграме» Макгрегора.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, защитившему чемпионский титул UFC в лёгком весе.

На счету 31-летнего Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения (в том числе 9-2 в UFC).

В UFC отреагировали на оскорбления Макгрегора в адрес Хабиба и Дагестана