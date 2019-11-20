Отец Хабиба и Махачев в шутку поборолись в аэропорту. Видео

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором он в шутку поборолся с 56-летним Абдулманапом Нурмагомедовым, отцом и тренером Хабиба.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на «Чемпионате».

«Магомедович, жду встречи на ковре», — подписал видео Махачев.

Хабиб тут же отреагировал на видео, оставив под ним комментарий.

«За отца и двор стреляю в упор», — написал он.

На счету 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. 28-летний Махачев, занимающий 15-ю строчку в рейтинге бойцов UFC лёгкой весовой категории, провёл 19 боёв в MMA, одержав 18 побед и потерпев одно поражение.

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