Отец Хабиба и Махачев в шутку поборолись в аэропорту. Видео

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором он в шутку поборолся с 56-летним Абдулманапом Нурмагомедовым, отцом и тренером Хабиба.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на «Чемпионате».
«Магомедович, жду встречи на ковре», — подписал видео Махачев.
Хабиб тут же отреагировал на видео, оставив под ним комментарий.
«За отца и двор стреляю в упор», — написал он.
На счету 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. 28-летний Махачев, занимающий 15-ю строчку в рейтинге бойцов UFC лёгкой весовой категории, провёл 19 боёв в MMA, одержав 18 побед и потерпев одно поражение.
- 20 ноября 2019
-
14:27
-
13:45
-
12:41
-
11:55
-
10:57
-
10:07
-
09:27
-
00:34
-
00:21
-
00:13
- 19 ноября 2019
-
23:34
-
22:59
-
21:57
-
20:49
-
19:43
-
19:19
-
18:16
-
17:48
-
16:05
-
15:58
-
15:08
-
14:19
-
13:32
-
12:04
-
11:33
-
11:05
-
10:00
-
09:27
-
04:06
-
00:38
- 18 ноября 2019
-
23:59
-
22:55
-
21:48
-
20:57
-
19:00