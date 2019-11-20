Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Абубакар Нурмагомедов отстранён от боёв на 180 дней

Абубакар Нурмагомедов отстранён от боёв на 180 дней
Бокс/ММА / ММА 0

В UFC опубликовали информацию о бойцах, которые получил отстранение от боёв по медицинским показаниям после турнира UFC Fight Night 163 в Москве.

Самый длительный простой ожидает Абубакара Нурмагомедова, Грега Харди, Далчу Луангимбулу, Григория Попова и Джессику Роуз-Кларк, сообщает MMA Fighting. Все они отстранены от боёв на 180 дней, но сроки могут пересматриваться после медицинских обследований.

Нурмагомедов получил дисквалификацию из-за травмы локтя. Ему в обязательном порядке прописан отдых на 21 день, после этого он сможет приступить к контактным тренировкам. Напомним, Абубакар Нурмагомедов провёл на турнире в Москве дебютный поединок в UFC, но уже в первом раунде попался на приём Давида Завады и вынужден был сдаться.

Участник главного боя турнира в Москве Забит Магомедшарипов был отстранён на 7 дней, а его соперник Келвин Каттар — на 30.

«Саня! 20 секунд, держись!» Волков и Забит спасли московский турнир для России
Главные звёзды одержали трудовые победы, но общий счёт UFC в Москве не в нашу пользу.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019