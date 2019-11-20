Абубакар Нурмагомедов отстранён от боёв на 180 дней

В UFC опубликовали информацию о бойцах, которые получил отстранение от боёв по медицинским показаниям после турнира UFC Fight Night 163 в Москве.

Самый длительный простой ожидает Абубакара Нурмагомедова, Грега Харди, Далчу Луангимбулу, Григория Попова и Джессику Роуз-Кларк, сообщает MMA Fighting. Все они отстранены от боёв на 180 дней, но сроки могут пересматриваться после медицинских обследований.

Нурмагомедов получил дисквалификацию из-за травмы локтя. Ему в обязательном порядке прописан отдых на 21 день, после этого он сможет приступить к контактным тренировкам. Напомним, Абубакар Нурмагомедов провёл на турнире в Москве дебютный поединок в UFC, но уже в первом раунде попался на приём Давида Завады и вынужден был сдаться.

Участник главного боя турнира в Москве Забит Магомедшарипов был отстранён на 7 дней, а его соперник Келвин Каттар — на 30.