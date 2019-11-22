Появилось видео подготовки Поветкина к бою с Хантером

В «Твиттере» появилась видеозапись подготовки российского боксёра Александра Поветкина к поединку с американцем Майклом Хантером. Бой Поветкина и Хантера состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и пройдёт в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» World of Boxing Promotions.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом) при двух поражениях на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (в том числе 12 нокаутом) при одном поражении от украинца Александра Усика.

Ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский сообщил, сколько заработает его подопечный за бой с Хантером.

Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером