57-летний Холифилд заявил о намерении возобновить карьеру

Знаменитый американский боксёр Эвандер Холифилд, бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории, рассказал о желании выйти на ринг с Риддиком Боу. Последний бой 57-летний Холифилд провёл в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.
«Надеюсь, это получится. Хотел бы провести поединок с Риддиком Боу. Мы же друзья.
Тех денег, о которых идёт речь, хватит для трёхраундового боя», — приводит слова Холифилда World Boxing News.
Холифилд и 52-летний Боу трижды встречались на ринге в первой половине 90-х годов. Эвандер одержал одну победу, а Риддик — две.
Холифилд провёл 57 боёв в профессиональном боксе, одержав 44 победы и потерпев 10 поражений. Ещё два поединка завершились вничью, а один признали несостоявшимся. На счету Боу, который не выходил на ринг с декабря 2008 года, 43 победы в 45 боях.
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