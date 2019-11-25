В «Твиттере» показали проморолик боя Поветкин — Хантер. Видео

В «Твиттере» опубликовали проморолик поединка с участием российского боксёра Александра Поветкина и американца Майкла Хантера. Бой Поветкина и Хантера состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и пройдёт в андеркарде матча-реванша тяжеловесов Энди Руис — Энтони Джошуа.

Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть в «твиттере» Matchroom Boxing.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом) при двух поражениях на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (в том числе 12 нокаутом) при одном поражении от украинца Александра Усика.

Ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский сообщил, сколько заработает его подопечный за бой с Хантером.

Рябинский признал, что Поветкин подерётся в Саудовской Аравии ради денег