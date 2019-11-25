В «Твиттере» показали проморолик боя Поветкин — Хантер. Видео
В «Твиттере» опубликовали проморолик поединка с участием российского боксёра Александра Поветкина и американца Майкла Хантера. Бой Поветкина и Хантера состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и пройдёт в андеркарде матча-реванша тяжеловесов Энди Руис — Энтони Джошуа.
Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть в «твиттере» Matchroom Boxing.
В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом) при двух поражениях на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (в том числе 12 нокаутом) при одном поражении от украинца Александра Усика.
Ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский сообщил, сколько заработает его подопечный за бой с Хантером.
Рябинский признал, что Поветкин подерётся в Саудовской Аравии ради денег
Стал известен гонорар Поветкина за бой с Хантером
- 25 ноября 2019
-
16:05
-
15:07
-
14:55
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:47
-
12:32
-
11:50
-
11:00
-
10:06
-
00:38
- 24 ноября 2019
-
23:51
-
22:58
-
21:57
-
20:52
-
19:22
-
17:50
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:33
-
12:33
-
11:33
-
10:29
-
10:24
-
09:21
-
08:55
-
00:44
- 23 ноября 2019
-
23:38
-
22:20
-
21:52
-
20:21
Партнерский контент