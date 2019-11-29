«В схватке с зелёным змием он в проигрыше». Шлеменко — об А. Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, выступающий за отказ от употребления спиртных напитков, рассказал о проблемах с алкоголем, которые, по его мнению, имеются у Александра Емельяненко.

Ранее Емельяненко раскритиковал методы борьбы с алкоголем, которые применяет Шлеменко, назвав их грязными.

«Уберите от Александра Емельяненко алкоголь — и он станет положительным героем для многих. Как это было, когда он тренировался в Чечне, в самой трезвой республике Российской Федерации.

Мы видели, как он изменился. А сейчас он постепенно начинает возвращаться в те времена, когда у него отменялись бои, когда он мог проиграть неизвестному бойцу, когда он мог постучать от ударов, потому что вышел на бой неготовым.

Когда Александр Емельяненко хорошо готов, это очень опасный тяжеловес. Когда Александр Емельяненко не готов, он становится беспомощным. И беспомощным его делает алкоголь.

Он сильный, здоровый русский парень. Но в схватке с зелёным змием он в проигрыше», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».

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