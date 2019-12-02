Макгрегор рассказал, на какой диете сидит перед возвращением в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал, что употребляет в пищу в преддверии боя с Дональдом Серроне, который состоится 18 января. Последний поединок Макгрегор провёл в октябре 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

«Я не ем еду на вынос. Ничего такого не ем. Ем качественные мясо, овощи, богатые углеводами, такие как сладкий картофель и тыква, и всё. Употребляю некоторые фрукты, к примеру бананы. На поздний завтрак у меня омлет.

Во время тренировок важно получать достаточное количество белка, чтобы помочь организму наращивать мышцы и восстанавливаться, поэтому я пью протеиновые коктейли.

В основном же пью простую или кокосовую воду. Необходимо поддерживать нужный уровень гидратации. Первое, что я делаю утром, — растягиваюсь и пью воду», — цитирует Макгрегора Irish Mirror.