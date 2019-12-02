Порье ответил на вопрос о самом опасном сопернике Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, кого считает самым опасным соперником для Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе. По мнению Порье, таковым является Джастин Гэтжи.

Один из болельщиков спросил Порье, у кого наилучшие шансы на победу над Хабибом в лёгком весе.

«Думаю, у Гэтжи», — написал боец в своём «твиттере».

На счету 31-летнего Гэтжи 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения.

В сентябре Нурмагомедов победил Порье и защитил чемпионский пояс UFC. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире организации в Нью-Йорке 18 ноября.