Порье ответил на вопрос о самом опасном сопернике Нурмагомедова
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, кого считает самым опасным соперником для Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе. По мнению Порье, таковым является Джастин Гэтжи.
Один из болельщиков спросил Порье, у кого наилучшие шансы на победу над Хабибом в лёгком весе.
«Думаю, у Гэтжи», — написал боец в своём «твиттере».
На счету 31-летнего Гэтжи 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения.
В сентябре Нурмагомедов победил Порье и защитил чемпионский пояс UFC. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире организации в Нью-Йорке 18 ноября.
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