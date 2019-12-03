Фергюсон рассказал, что был готов подраться с Хабибом в феврале
Американский боец Тони Фергюсон удивился, что его бой с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, назначили на апрель. Нурмагомедов и Фергюсон сразятся в Нью-Йорке 18 апреля.
Тони спросили, почему, по его мнению, поединок назначили на апрель.
«Вам следует спросить об этом UFC. Хабиб до сих пор в своём мировом турне. Он целует детей и занимается всеми этими вещами. Кого это волнует?
Вы знаете, кто я. Знаете, что я был готов к бою в феврале. Я был готов даже к другому сопернику, если бы они опять что-то натворили. Но всё сложилось.
Подождём апреля. У меня есть время, чтобы потренироваться и подарить болельщикам то, чего они хотят», — цитирует Фергюсона MMAJunkie.
Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу
«Во мне разгорелся огонь». Нурмагомедов — о подготовке к бою с Фергюсоном
- 3 декабря 2019
-
11:44
-
11:18
-
10:34
-
09:27
-
09:19
-
09:08
-
00:59
- 2 декабря 2019
-
23:18
-
21:35
-
20:03
-
19:43
-
17:53
-
16:15
-
16:02
-
15:30
-
14:58
-
14:01
-
13:14
-
12:25
-
11:29
-
10:15
-
09:46
-
09:24
-
00:51
- 1 декабря 2019
-
23:59
-
22:38
-
21:33
-
21:05
-
19:38
-
19:22
-
17:32
-
16:31
-
15:58
-
14:56
-
13:54
Партнерский контент