Фергюсон рассказал, что был готов подраться с Хабибом в феврале

Американский боец Тони Фергюсон удивился, что его бой с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, назначили на апрель. Нурмагомедов и Фергюсон сразятся в Нью-Йорке 18 апреля.

Тони спросили, почему, по его мнению, поединок назначили на апрель.

«Вам следует спросить об этом UFC. Хабиб до сих пор в своём мировом турне. Он целует детей и занимается всеми этими вещами. Кого это волнует?

Вы знаете, кто я. Знаете, что я был готов к бою в феврале. Я был готов даже к другому сопернику, если бы они опять что-то натворили. Но всё сложилось.

Подождём апреля. У меня есть время, чтобы потренироваться и подарить болельщикам то, чего они хотят», — цитирует Фергюсона MMAJunkie.

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