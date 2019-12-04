Боец MMA Гончаров заявил о готовности бесплатно подраться с А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров заявил, что готов бесплатно сразиться с Александром Емельяненко. Напомним, в 2018 году Гончаров вызвал Емельяненко на поединок, однако тот отказал ему в оскорбительной форме.

«Я ведь не оскорблял Александра. Я корректно предложил ему бой: я был и остаюсь чемпионом лиги «Ахмат», а Емельяненко был в рейтинге сразу после меня. На что он начал говорить гадости про меня. Поэтому я хочу, чтобы он ответил за слова.

Мне деньги и пиар не нужны. Я готов драться даже бесплатно — просто чтобы люди не думали, что я хочу, как Кокляев, заработать пять миллионов за бой. Для меня в этом случае деньги не главное. Я готов, повторю, драться в этом бою бесплатно», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

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