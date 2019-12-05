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Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» пост о чести

Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» пост о чести
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, дал понять, что для него огромное значение имеют вопросы чести.

«Честь, потерянная однажды, никогда не вернётся. Не могу вам точно сказать, чьи это слова, но эти слова для меня имеют огромное значение», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре, когда победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский пояс. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон в Нью-Йорке 18 апреля.

Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

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