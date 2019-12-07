Поветкин — Хантер: видеотрансляция боя, смотреть онлайн

Сегодня, 7 декабря, в пригороде Эр-Рияда — Эд-Диръии, Саудовская Аравия, проходит масштабный вечер профессионального бокса. В его главном событии встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис и бывший обладатель этих регалий Энтони Джошуа.

В андеркарде противостояния силами померятся экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин и бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майкл Хантер.

Посмотреть видеотрансляцию боя Поветкин — Хантер в прямом эфире можно будет на Первом канале по соответствующей ссылке.Напомним, «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию боя-реванша Энтони Джошуа — Энди Руис и поединка Александра Поветкина с Майклом Хантером.