Джошуа отметил вклад Вл. Кличко в победу над Руисом

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа отметил вклад Владимира Кличко в победу над Энди Руисом в матче-реванше. Второй бой Руис — Джошуа состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вчера, 7 декабря.
«Уважаю Руиса, как человека, который победил меня в первом бою. Я тяжело готовился к реваншу. Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него», — приводит слова Джошуа DAZN.
Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Джошуа. Счёт судей — 118:110 118:110, 119:109. Таким образом, Джошуа взял у Руиса реванш, вернул титулы и снова стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.
Напомним, первая встреча соперников прошла в июне 2019 года. Тогда Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Джошуа — Руис.
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