Руис намекнул на третий бой с Джошуа

Энди Руис прокомментировал поражение от Энтони Джошуа в бою за титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
«Я очень долго гнался за ним. Кто хочет увидеть трилогию? Это была его ночь. Я не готовился, так как должен был и набрал слишком много веса. Я не хочу искать оправданий, но если мы сделаем третий бой, то я буду в лучшей форме в своей жизни.
Вес повлиял на меня. Думал, что буду чувствовать себя сильнее и лучше. Я пытался тренироваться, но не хочу оправдываться. Энтони проделал адскую работу», — приводит слова Руиса Sky Sports.
Напомним, Джошуа забирал раунд за раундом и спокойно довёл поединок до победы. Счёт судей — 118:110 118:110, 119:109.
Таким образом, Джошуа взял у Руиса реванш, вернул титулы и снова стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.
Напомним, первая встреча соперников прошла в июне 2019 года. Тогда Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Джошуа — Руис.
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