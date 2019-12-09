Кокляев впервые рассказал, как провёл неделю после боя с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, чем занимался после поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Напомним, 29 ноября Кокляев дебютировал в единоборствах с поражения в поединке по правилам бокса, где его соперником был Емельяненко, нокаутировавший оппонента в первом раунде.

«666 тысяч с лишним посещений профиля за семь дней. Я понимаю интерес людей, ожидающих моей реакции после боя. Хорошо, я напишу, что произошло за эту неделю после боя.

Нахожусь с семьёй. Общался с Андреем Курнявкой, это рефери в ринге в бое с Александром, он посоветовал пару месяцев отдохнуть от нагрузок, я с ним согласился. Люди, которые помогали мне до боя, однозначно сказали, что нужно продолжать тренировки в боксе, я с ними согласился. Яков Летов предложил опубликовать мои спарринги, я с ним согласился.

Поучаствовал в сборах команды в экспедицию в полярную ночь. Провёл пару тренировок. Ел, спал, спал, ел.

Ну и, конечно же, видел воочию неоднозначную реакцию людей на бой. В основном люди с пониманием и настроены позитивно, есть тролли. Среди последних те, у кого что-то в жизни не складывается. Среди первых — люди успешные, без зависти и сарказма», — написал Кокляев в своём «инстаграме».

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