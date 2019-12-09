«Не ломайте жизни детей». Рой Джонс обратился с трогательным призывом к ВАДА

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс заявил, что возможная изоляция России от мирового спорта станет катастрофой. Сегодня, 9 декабря, ВАДА объявит своё решение по вопросу российского допинга, по итогам которого Россию могут отстранить от международных соревнований.

«Если вы отстраняете всю сборную из-за ошибок нескольких спортсменов, это несправедливо по отношению к остальным. В некоторых дисциплинах запрещённые препараты вообще ничего не меняют. Так зачем же отстранять и их представителей тоже? Они же тут ни при чём. Хотите кого-то наказать — наказывайте виновных, тот вид спорта, в котором действительно были нарушения.

Не надо ломать жизни детей, которые просто следуют за своей мечтой, как когда-то было и со мной. Они мечтают выступать на Олимпиадах, на мировых первенствах, на других соревнованиях. Из любви к спорту и своей стране они просто хотят выходить на старт под своим флагом в надежде занять первое место и доказать, что их родина — одна из лучших. Нельзя их наказывать.

Если вы огульно отстраняете всех спортсменов, то разрушаете надежды огромного числа людей. Часто звучат слова о том, что молодёжь — это наше будущее. Но, запрещая всей стране принимать участие в соревнованиях, вы ставите крест на очень многих юных атлетах. И как после этого верить вашим словам о том, как много они для вас значат?» — цитирует Джонса «RT на русском».