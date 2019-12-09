Санкции ВАДА в отношении России не коснутся профессионального бокса

Решение исполкома ВАДА по России не скажется на профессиональном боксе, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Профессиональный бокс к этому отношения не имеет, там своя тестирующая организация», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности, лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России ПКР запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

