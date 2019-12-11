52-летний Тактаров назвал условия, при которых выйдет на бой с А. Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров рассказал, что должно произойти, чтобы он вышел на поединок с 38-летним Александром Емельяненко.

«Я соглашусь, если есть свободное время, если есть время подготовиться, если я вижу, что реально могу выиграть.

Сумма должна быть достаточная по сравнению с тем, что я за это же самое время зарабатываю. Я же снимаюсь в кино, провожу семинары, совершаю поездки по городам. Если игра стоит свеч, то мне это интересно», — приводит слова Тактарова «Подмосковье сегодня».

Последний поединок в смешанных единоборствах Тактаров провёл в апреле 2008 года. На его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел 5 поражений, а ещё два поединка завершились вничью.