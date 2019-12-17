52-летний Тактаров опроверг версию, что он готов выйти на бой с А. Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров опроверг версию о том, что он готов выйти на поединок с 38-летним Александром Емельяненко, сказав, что его предыдущее заявление для издания «Подмосковье сегодня» неверно интерпретировали.

«Не говорил я такого. Корреспондент просто переврал мои слова.

Парень меня достал непрофессиональными вопросами, когда я ехал за рулём. Спросил, выступил бы я, а я начал рассуждать, что, если бы у меня была финансовая необходимость и время на подготовку, и понимание, есть шансы одолеть этого соперника. Но это не значит, что я собираюсь возвращаться в бои. Надо было сразу послать этого человека подальше», — цитирует Тактарова News.ru.

Последний поединок в смешанных единоборствах Тактаров провёл в апреле 2008 года. На его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел 5 поражений, а ещё два поединка завершились вничью.