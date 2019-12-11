Тактаров рассказал о совете бойцу, который выложил видео с А. Емельяненко

Ветеран смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров рассказал, почему далеко не все видео со спаррингов стоит выкладывать на всеобщее обозрение.

«Как-то раз один мальчишка выложил видео с тренировки, где он бьёт Емельяненко, а тот стоит полумёртвый. То ли пьяный был, то ли только что из тюрьмы вышел и был не готов. Было ясно, что он вообще не там. Ну, такие вещи не выкладывают. А тут я вижу, как какой-то пассажир выкладывает такое видео.

Ребята, вы хотите прославиться некрасиво. Обычно после таких вещей больно падать. Я в тот момент спать ложился, но написал текст для него, сохранил его до утра. Наутро смотрю – люди адекватные на это правильно реагируют. Я успокоился, народ всё понимает», — цитирует Тактарова «Подмосковье сегодня».

Появилось видео, как А. Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке по боксу