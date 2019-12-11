Экс-чемпион мира по боксу сравнил Джошуа с Мохаммедом Али
Ирландец Барри Макгиган, бывший чемпион мира по боксу в полулёгком весе по версии WBA, прокомментировал победу британца Энтони Джошуа в матче-реванше с Энди Руисом. По словам Макгигана, Джошуа, победивший Руиса единогласным решением судей, напомнил ему легендарного боксёра Мохаммеда Али.
«Он не мог лучше провести этот поединок. Самое главное — его эффективность и универсальность. Мы никогда не видели такого в его исполнении.
Он ещё никогда так не двигался по рингу. Он был как Мохаммед Али. Он не так низко держал руки, но был дисциплирован. Он грамотно вёл бой с самого начала с тактической точки зрения.
Он великолепно, безупречно боксировал. Он стал лучше как боец и как человек», — приводит слова Макгигана BoxingScene.
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