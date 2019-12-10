Отец Руиса обвинил сына в проваленной подготовке к бою с Джошуа

Энди Руис-старший, отец бывшего чемпиона мира по боксу Энди Руиса-младшего, заявил, что сын провалил подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа, из-за чего и потерпел поражение. В минувшие выходные Джошуа победил Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
«Энди думал, что в состоянии контролировать свой вес. Но я сказал ему месяц назад: ты не подойдёшь к поединку с нужным весом, ты усложняешь себе задачу, потому что будешь уставать, ты не сможешь как следует перемещаться по рингу.
И не было никакого способа заставить его что-то изменить. Но теперь он усвоил урок и намерен вернуться.
Он не слушался из-за славы. Он тусовался с друзьями, устраивал вечеринки и не слушал команду. Это был худший тренировочный лагерь, который только можно было провести», — сказал Руис-старший в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
- 10 декабря 2019
-
15:24
-
14:01
-
13:39
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:36
-
09:24
-
00:34
-
00:26
- 9 декабря 2019
-
23:26
-
23:20
-
22:29
-
21:58
-
20:59
-
19:51
-
18:40
-
17:47
-
16:20
-
15:49
-
15:30
-
15:02
-
14:21
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
12:00
-
11:18
-
10:29
-
09:36
-
09:24
-
00:25
- 8 декабря 2019
-
23:29
-
21:55