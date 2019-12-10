Отец Руиса обвинил сына в проваленной подготовке к бою с Джошуа

Энди Руис-старший, отец бывшего чемпиона мира по боксу Энди Руиса-младшего, заявил, что сын провалил подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа, из-за чего и потерпел поражение. В минувшие выходные Джошуа победил Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

«Энди думал, что в состоянии контролировать свой вес. Но я сказал ему месяц назад: ты не подойдёшь к поединку с нужным весом, ты усложняешь себе задачу, потому что будешь уставать, ты не сможешь как следует перемещаться по рингу.

И не было никакого способа заставить его что-то изменить. Но теперь он усвоил урок и намерен вернуться.

Он не слушался из-за славы. Он тусовался с друзьями, устраивал вечеринки и не слушал команду. Это был худший тренировочный лагерь, который только можно было провести», — сказал Руис-старший в интервью YouTube-каналу Boxing Social.



Льюис прокомментировал победу Джошуа над Руисом