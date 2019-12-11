Чемпион мира по боксу Бакши: лично я не отказывался ехать на Олимпиаду

Российский боксёр Глеб Бакши, который стал чемпионом мира в весовой категории до 75 кг на турнире в Екатеринбурге в 2019 году, заявил, что лично он не отказывался от поездки на Олимпиаду без флага. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сказал, что боксёры сборной России отказались ехать на Игры в Токио, которые пройдут в 2020 году, без национального флага.

«Я слышал заявление, но точно ответить на вопрос не могу – до конца не в курсе. Лично я не отказывался ехать на Олимпиаду. Будет же апелляция, будем ждать результатов.

Готов ли жертвовать Олимпийскими играми? Загадывать не люблю, как будет, так и будет. Пока ждём, а потом будем решать», — сказал Бакши в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Валуев отреагировал на отказ российских боксёров ехать на Олимпиаду без флага