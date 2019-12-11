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Валуев отреагировал на отказ российских боксёров ехать на Олимпиаду без флага

Валуев отреагировал на отказ российских боксёров ехать на Олимпиаду без флага
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение российских боксёров отказаться от выступления на летних Олимпийсках играх в Токио, которые пройдут в 2020 году, если им не разрешат использовать флаг государства.

«Я уважаю это решение. Оно очень серьёзное для каждого боксёра. Если спортсмены так решили, то причины были очень вескими. Боксёров надо поддержать в этой ситуации», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.

Напомним, исполком ВАДА принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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