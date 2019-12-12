Кокляев сыграл на баяне, а его товарищ сделал зарядку под музыку. Видео
Российский стронгмен Михаил Кокляев показал в своём «инстаграме» забавное видео, на котором можно увидеть, как он сыграл на баяне, а его товарищ Сергей Суров сделал зарядку под музыку.
Напомним, 29 ноября 40-летний Кокляев дебютировал в единоборствах, потерпев поражение в боксёрском поединке с бойцом смешанного стиля 38-летним Александром Емельяненко, который нокаутировал соперника в первом раунде.
«Для подъёма кто-то ставит будильник, кто-то просыпается сам. Подъём Сергея Сурова сегодня в 04:00 по красноярскому времени выглядел так», — подписал видео стронгмен.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Кокляев рассказал, чем занимался в первую неделю после поединка с Емельяненко.
Кокляев впервые рассказал, как провёл неделю после боя с Емельяненко
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