Кокляев сыграл на баяне, а его товарищ сделал зарядку под музыку. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев показал в своём «инстаграме» забавное видео, на котором можно увидеть, как он сыграл на баяне, а его товарищ Сергей Суров сделал зарядку под музыку.

Напомним, 29 ноября 40-летний Кокляев дебютировал в единоборствах, потерпев поражение в боксёрском поединке с бойцом смешанного стиля 38-летним Александром Емельяненко, который нокаутировал соперника в первом раунде.

«Для подъёма кто-то ставит будильник, кто-то просыпается сам. Подъём Сергея Сурова сегодня в 04:00 по красноярскому времени выглядел так», — подписал видео стронгмен.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Кокляев рассказал, чем занимался в первую неделю после поединка с Емельяненко.