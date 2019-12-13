Хабиб признал, что невольно сорвал совместную пресс-конференцию с Фергюсоном

Действующий чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что это из-за него сорвалась совместная пресс-конференция с американцем Тони Фергюсоном, который станет его следующим соперником. Бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится в Нью-Йорке 18 апреля.

«В UFC хотели провести пресс-конференцию в конце декабря, у меня не получилось. Теперь переигрываем на середину — конец января», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

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На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что между ним и Фергюсоном нет такой вражды, как в случае с Конором Макгрегором, оскорблявшим Хабиба, но признал, что Тони ему не нравится.

«Лично мне он не нравится». Нурмагомедов — о Фергюсоне