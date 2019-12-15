Ян: хочу драться с Сехудо. Где этот клоун?

В Лас-Вегасе (США) состоялся бой на турнире UFC 245 в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Юрайей Фейбером, который завершился победой россиянина нокаутом в третьем раунде.

После боя российский боец вызвал на поединок чемпиона UFC американца Генри Сехудо.

«Далее я хочу драться с Сехудо за титул. Где этот клоун?» — сказал Ян после боя.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» UFC.

32-летний Сехудо является обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. На его счету 15 побед, 6 из которых нокаутом, и 2 поражения.

Пётр Ян одержал 16-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении.