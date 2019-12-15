Ян: хочу драться с Сехудо. Где этот клоун?
В Лас-Вегасе (США) состоялся бой на турнире UFC 245 в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Юрайей Фейбером, который завершился победой россиянина нокаутом в третьем раунде.
После боя российский боец вызвал на поединок чемпиона UFC американца Генри Сехудо.
«Далее я хочу драться с Сехудо за титул. Где этот клоун?» — сказал Ян после боя.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» UFC.
32-летний Сехудо является обладателем титула чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. На его счету 15 побед, 6 из которых нокаутом, и 2 поражения.
Пётр Ян одержал 16-ю победу в профессиональной карьере при одном поражении.
Ян победил Фейбера нокаутом на UFC 245
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