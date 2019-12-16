«Мне 46, а у меня молодая жена — надо быть в форме». Соперник Дацика — о победе
46-летний французский кикбоксёр Жером ле Баннер прокомментировал победу над российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком, который более 11 лет провёл в местах лишения свободы.
Напомним, ле Баннер нокаутировал Дацика во втором раунде поединка в Казани вчера, 15 декабря. Бой включал в себя стили каратэ, муай-тай и кикбоксинга, захваты были запрещены.
«Как я остаюсь в такой форме в 46 лет? Мне скоро 47, а секрет прост: у меня молодая жена. Я должен быть в форме», — приводит слова ле Баннера «Р-Спорт».
Кикбоксёр добавил, что ему понравился поединок с Дациком.
«Дацик — очень сильный и неординарный соперник с необычным стилем и сложными ударами. Бой был сложным.
Я рад победе. Возможно, это был мой последний бой в России», — сказал он.
Дацик проиграл Ле Баннеру нокаутом
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