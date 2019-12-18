В команде Ковалёва отреагировали на отказ Альвареса от титула, отобранного у Сергея

В команде российского боксёра Сергея Ковалёва рассматривают возможность проведения боя за вакантный титул WBO в полутяжёлом весе, заявила промоутер спортсмена Кэти Дува. Напомним, 2 ноября мексиканец Сауль Альварес нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде титульного поединка и отобрал у него звание чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBO.

Дуву спросили, какова вероятность того, что Ковалёв проведёт бой за титул, ставший вакантным.

«Мы пока не знаем. Уточняем и рассматриваем возможность этого», — приводит её слова «Р-Спорт».

Кроме того, президент WBO Франциско Валькарсель заявил, что пока преждевременно говорить о том, кто разыграет вакантный титул, и о шансах Ковалёва претендовать на этот титул.