Кадыров: не сомневаюсь, что выиграю у А. Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обсудит возможность поединка с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Ранее Кадыров вызвал Емельяненко на бой, однако ещё не определился, в каком виде единоборств хотел бы помериться силами с соперником.
«Как я говорил на видео, пошла такая мода в спорте, что все, кому не лень, вызывают Сашу на бой. Я тоже решил вызвать его на бой. На самом деле сделал это с иронией. Считаю, что Александр Емельяненко хороший боец. Видел, как он тренируется, я стоял с ним на спаррингах и у него очень хорошие данные. В клубе «Ахмат» он набрал очень хорошую форму. Раз все так хотят, — выберем…
Я и сейчас занимаюсь спортом, и не сомневаюсь, что выиграю. Проиграть не хочу (смеется). Мы созванивались. Мы договорились, что сегодня обсудим с ним. Если клуб «Ахмат», Лига АСА, Федерация бокса хорошо заплатят — заработаем деньги», — приводит слова Кадырова «Грозный-информ».
Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.
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