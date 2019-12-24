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Бикрёв дал прогноз на бой Ф. Емельяненко — Джексон

Бикрёв дал прогноз на бой Ф. Емельяненко — Джексон
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв, выступающий в полусредней весовой категории, дал прогноз на поединок Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона. Бойцы сразятся на турнире Bellator в Японии 29 декабря.

Бикрёв сказал, что Емельяненко победит Джексона, и объяснил почему.

«На мой взгляд, Фёдор, конечно, должен победить в этом бою. Рэмпейдж уже старый мешок, а Фёдор всё-таки более дисциплинированный человек. Он всё своё время тренировался, держал себя в форме, поэтому, конечно, тут безоговорочная победа Фёдора в первом же раунде», — приводит слова бойца Gagarin Sports Management.

43-летний Емельяненко последний поединок провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.

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