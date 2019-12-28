Мехонцев: если Емельяненко проиграет Джексону, катастрофы не будет

Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Егор Мехонцев поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона.



«Фёдор Емельяненко сможет одержать победу в этой встрече при удачных обстоятельствах. Я не так хорошо знаком с его оппонентом. Знаю лишь, что у них небольшая разница в возрасте. Встреча будет равной. Даже если Фёдор проиграет, никакой катастрофы не будет, это спорт. Только дилетанты могут смеяться, злорадствовать, а он хочет выйти на ринг, честно заработать деньги, честно победить. Это его здоровье, он вправе распоряжаться им, как хочет. Болельщики, и я в том числе, поддерживают его. Он посчитал нужным снова выйти на бой, он же мужчина, несёт ответственность за себя, семью и близких», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Бой Емельяненко с Джексоном состоится 29 декабря.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон.