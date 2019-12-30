А. Емельяненко рассказал, как готовится к бою с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как проходит подготовка к возможному поединку с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Предполагается, что бой пройдёт по правилам бокса.

«В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково.

Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА ещё добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие… Бокс — это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса», — приводятся слова Емельяненко на сайте «Пятого канала».

Последний поединок 38-летний боец провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса. Всего на его счету 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.