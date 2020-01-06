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«Хабиб — босс, будет так, как он хочет». Тренер Нурмагомедова — о реванше с Макгрегором

«Хабиб — босс, будет так, как он хочет». Тренер Нурмагомедова — о реванше с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, оценил вероятность матча-реванша подопечного с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

Мендеса спросили, какова вероятность, что бойцы проведут матч-реванш в 2020 году.

«Не знаю. Я думаю, что некоторые люди захотят организовать этот бой, но Хабиб — чемпион, условия диктует он. Будет так, как он хочет. Он — босс.

Могу гарантировать только, что Хабиб будет готов. Он подойдёт злым, но не таким злым, чтобы потерять голову. Я буду говорить ему расслабиться, потому что сгореть от злости — это именно то, чего хочет от Хабиба Конор. Моя работа будет сделать так, чтобы этого не было», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

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