«Хабиб — босс, будет так, как он хочет». Тренер Нурмагомедова — о реванше с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, оценил вероятность матча-реванша подопечного с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

Мендеса спросили, какова вероятность, что бойцы проведут матч-реванш в 2020 году.

«Не знаю. Я думаю, что некоторые люди захотят организовать этот бой, но Хабиб — чемпион, условия диктует он. Будет так, как он хочет. Он — босс.

Могу гарантировать только, что Хабиб будет готов. Он подойдёт злым, но не таким злым, чтобы потерять голову. Я буду говорить ему расслабиться, потому что сгореть от злости — это именно то, чего хочет от Хабиба Конор. Моя работа будет сделать так, чтобы этого не было», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».