«Конора любят в России». Менеджер Макгрегора предложил провести реванш с Хабибом в Москве

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, предложил организовать матч-реванш подопечного с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгкой весовой категории. В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке, применив болевой приём в четвёртом раунде.

Напомним, следующим соперником Макгрегора станет американец Дональд Серроне. Бойцы сразятся на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января. Нурмагомедов 18 апреля в Нью-Йорке подерётся с американцем Тони Фергюсоном.

«Сейчас говорить о реванше преждевременно, ведь Конор подерётся с Серроне, а Хабиб — с Фергюсоном. Это очень важные поединки для бойцов. Но почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен.

Это было бы очень зрелищно — провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба», — приводит слова менеджера ТАСС.