В команде Малыхина подтвердили контракт бойца с ONE FC

Как и предполагал «Чемпионат», российский тяжеловес Анатолий Малыхин подписал контракт с ведущим азиатским промоушеном в ММА — ONE FC. Боец заключил с лигой эксклюзивное соглашение. Уже в ближайшее время станет известна дата дебюта Малыхина в промоушене.
«Анатолий Спартак Малыхин подписал эксклюзивный контракт с ведущим азиатским промоушеном ONE FC! В ближайшее время станет известна дата дебюта спортсмена. Ждём больших побед!» — говорится в сообщении в «инстаграме» компании Gagarin Sports Management, представляющей интересы российского спортсмена.
Малыхин в годы любительской карьеры завоевал бронзовую награду чемпиона России по вольной борьбе. В 2016 году он стал чемпионом Европы по грэпплингу. В смешанных единоборствах на профессиональном уровне Анатолий дебютировал в 2017 году. На сегодня в его послужном списке семь поединков, во всех он одержал досрочные победы (четырежды нокаутом и три раза приёмом).
В прошлом боец выступал в лигах Golden Team Championship и Fight Nights Global.
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