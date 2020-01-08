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Источник: Головкин и Шеремета подерутся в Чикаго

Источник: Головкин и Шеремета подерутся в Чикаго
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин, действующий чемпион мира в средней весовой категории по версиям IBF и IBO, следующий поединок проведёт с поляком Камилом Шереметой, сообщает BoxingScene.

Издание утверждает, что бой 37-летнего Головкина и 30-летнего Шереметы состоится в Чикаго, где есть крупная польская диаспора. Планируется, что боксёры выйдут на ринг 28 марта.

Головкин последний поединок провёл в октябре 2019 года, когда в титульном бою победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей. Всего на его счету 42 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 40 побед (в том числе 35 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё один бой свёл вничью. У Шереметы 21 победа в 21 поединке.

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