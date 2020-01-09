Аскрен: Мэйси Барбер к концу года получит титульный бой

Бывший боец UFC Бен Аскрен считает, что Мэйси Барбер получит к концу года титульный поединок.



«Я не совсем тренируюсь с ней, скорее, являюсь её тренером. Показываю ей правильное исполнение в борьбе. Она фантастическая. Уверен, она просто сметёт Роксанн Модаффери на UFC 246. Думаю, уже к концу года она получит титульный бой. Она подерётся сначала с Рокси, затем, возможно, с Джессикой Ай или с кем-то такого же уровня, а после этого получит титульник.



Бой с Шевченко? Это будет трудно, но уже к ноябрю расклад сил может измениться — Мэйси быстро прогрессирует», — приводит слова Аскрена BJPenn.



Мэйси Барбер дебютировала в UFC в ноябре 2018 года и с тех пор провела три поединка в организации, все три выиграв нокаутом. В восьми поединках в ММА она одержала восемь побед (семь — досрочно).