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А. Емельяненко показал, как готовится к бою с Исмаиловым. Фото

А. Емельяненко показал, как готовится к бою с Исмаиловым. Фото
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» фотографии, на которых можно посмотреть, как он готовится к поединку с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. Бой Емельяненко — Исмаилов состоится на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.

На фотографиях можно посмотреть, что боец попрыгал на скакалке, а также побоксировал с воображаемым противником.

«Подготовка к бою!» — подписал снимки Емельяненко.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.

Ранее организаторы рассказали, сколько будут стоить билеты на поединок Емельяненко — Исмаилов.

Стали известны цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов
А. Емельяненко впервые после Нового года опубликовал пост в «Инстаграме». Фото
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