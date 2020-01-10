Стали известны цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов

Самые дешёвые билеты на поединок российских бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова будут стоить 1500 рублей, а самые дорогие — 50 тыс. рублей, сообщил президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко.

38-летний Емельяненко и 33-летний Исмаилов проведут бой в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в рамках турнира ACA 107. Поединок по правилам смешанных единоборств, запланированный на 3 апреля, пройдёт в тяжёлом весе.

«Мы ожидаем ажиотажного спроса на билеты на турнир ACA 107 3 апреля в Москве. Билеты поступят в продажу 7 февраля. К этому времени будет сформирован основной кард турнира. Стоимость билетов будет варьироваться от 1500 до 50 тысяч рублей», — приводит слова Яценко «Р-Спорт».

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