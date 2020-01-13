TalkSport: Фьюри собрался подраться с Леснаром в рестлинге

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри собирается провести ещё один поединок в WWE, где его соперником, как он надеется, станет Брок Леснар. Об этом рассказал журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон.

«Фьюри заявил, что планирует вернуться в WWE и встретиться 5 апреля с Броком Леснаром на WrestleMania. Это случится после его реванша с Уайлдером», – написал журналист в своём «твиттере».

Фьюри дебютировал в WWE в октябре 2019 года, нокаутировав рестлера Брона Строумана. Матч-реванш британца с действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля.

Последний поединок 31-летний Фьюри провёл в сентябре 2019 года, когда победил шведа Отто Уаллина единогласным решением судей. Всего на его счету 29 побед и одна ничья на профессиональном ринге.