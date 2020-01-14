Макгрегор: никакая сумма не сможет остановить мой голод и жажду соревнований

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что деньги для него не играют первостепенное значение в его возвращении в ММА.



«Деньги для меня не главное. Я нахожусь в таком положении, когда деньги решают не так много. Бои — это не вопрос денег. Никакая сумма не сможет остановить мой голод и жажду соревнований, я просто хочу жить так, как хочу и как мне нравится.



Большое количество денег без осознания целей может быть опасно. Нет ограничений, никаких границ. Можно делать что угодно, пойти куда угодно. Я знаю, что я хочу и что мне нравится делать. Поэтому я буду продолжать. Сейчас я занят этим на полную катушку, я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру, как психической, так и физической», — приводит слова Конора Макгрегора ESPN.

Макгрегор сообщил, что заработает за бой с Серроне $ 80 млн